A pesar de que durante estos meses de confinamiento los servicios públicos de la Comunidad de Madrid han soportado evidentes carencias en sanidad, residencias, servicios sociales o educación, la intención de recuperar cuanto antes el impulso económico indica que el Gobierno regional va a seguir apostando por políticas liberales frente a lo público.

Sandra Sabatés repasa algunos ejemplos que señalan hacia dónde apunta la política de la Comunidad de Madrid, que, tal y como indica la presentadora, "siempre ha sido el laboratorio de la derecha en cuanto a políticas neoliberales".

Empezando con la Sanidad, la 'Marea Blanca' está tomando un nuevo impulso para reclamar que los trabajadores de refuerzo que contuvieron la emergencia de la COVID-19 mantengan sus puestos y que se blinde la sanidad pública.

La concentración más numerosa tuvo lugar el pasado lunes frente al Hospital Infantil Niño Jesús, que estos días está en el foco de la polémica por un proyecto de ampliación, cuya obra se hará mediante un sistema de colaboración publico-privada en la que muchos ven una privatización encubierta.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid es como un ninja de la privatización, lo hacen sin que te des cuenta", comenta El Gran Wyoming, que explica que, "quizás es que se vienen arriba con el cambio de fase, van a acabar pasando los hospitales de la fase pública a la privada".

También la gestión de la educación que hace Isabel Díaz Ayuso está recibiendo críticas: por un lado, padres y sindicatos le reprochan que no haya hecho un plan de retorno seguro a las aulas; y por otro lado, Comisiones Obreras ha alertado de la suspensión de 14.000 plazas en escuelas públicas, sobre todo afecta al sur de Madrid.

Desde el sindicato creen que se suspenden plazas en la educación publica para desviar alumnos a la concertada. Pero esta hipótesis no es aceptada por el presentador de El Intermedio, que plantea su propia teoría: "No seamos malpensados, quizás no esté recortando plazas en plena pandemia, sino planeando una nueva actividad para los pequeños: excursión al cole privado".

Para indagar en por qué el gran desarrollo económico de Madrid no se traduce en mejores servicios públicos, Andrea Ropero ha entrevistado al sociólogo Igancio Sánchez Cuenca. La clave está, según el experto, en las políticas neoliberales que el Partido Popular ha desarrollado en la región durante 25 años.