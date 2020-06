Andrea Ropero entrevista al sociólogo y profesor universitario de Política Ignacio Sánchez Cuenca, que ha publicado un artículo en 'La Vanguardia', "La degradación madrileña", sobre los servicios públicos de la Comunidad de Madrid. En el texto, trata de responder a la pregunta de por qué el desarrollo económico de Madrid no se traduce en unos mejores servicios públicos.

El experto considera que es "muy interesante" porque no se comenta en el debate público la evolución del desarrollo de Madrid. "Ha tenido una pujanza económica brutal, por delante de Cataluña y la renta per cápita está muy por encima de la media española, ¿por qué no sirve para reforzar los servicios públicos?", se pregunta Sánchez.

Él considera que "se han tomado decisiones políticas que hacen que Madrid esté a la cola de España, a pesar de ser la más rica, en gasto por estudiante en el sector educativo, y en gasto por ciudadano en sanidad estamos solo por detrás de Andalucía".

La clave, las políticas neoliberales

Además, indica que el PP de Madrid se caracteriza por ser "especialmente doctrinario" en la cuestión liberal. "Ha ido más lejos en la implantación de políticas neoliberales", puntualiza.

Eso ha hecho que los servicios privados en sanidad y educación hayan avanzado más que en otros puntos de España: "Cuando las familias dependen del aseguramiento privado, no quieren pagar más impuestos para tener servicios sociales, porque se lo pagan con su propia renta. Así, se refuerza más la hegemonía de la derecha", explica el sociólogo.

La "desatención" del sistema público sanitario

El experto se ha centrado en explicar la situación del sistema público sanitario, gran protagonista en la crisis del coronavirus. Si bien ha reconocido que durante el estado de alarma ha habido una recentralización, cuenta que los fallos de la comunidad de Madrid se deben a "una herencia o un legado de 25 años de desatención al sistema público sanitario".

Llegados a este punto, Andrea Ropero pregunta al sociólogo por qué Madrid apoya a la derecha pese a los casos de corrupción. "Es un caso muy extremo", señala Sánchez Cuenca, "tanto por las condiciones económicas en las que se vive, como por las características específicas de los casos de corrupción. Todos los presidentes, sin excepción, se han visto salpicados: Ignacio González, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso con el tema de los pisos", detalla el experto.

Esta "cadena constante de escándalos", no obstante, no parece preocupar demasiado a la población madrileña, "que prefiere contar con los gobernantes que les garantizan, en principio, un bienestar económico".

Por ello, el sociólogo cree que "podríamos estar todos mejor protegidos si las decisiones hubiesen sido diferentes", e indica que "la izquierda no ha encontrado ese discurso que pueda aglutinar una mayoría suficiente en la que, sin renunciar al crecimiento económico, este se pueda aprovechar para tener unas instituciones más limpias, menos corruptas y servicios sociales de los que estar más orgullosos".

Otros momentos destacados

El Gran Wyoming se ha querido pronunciar sobre estas cuestiones, poniendo en foco en las políticas neoliberales que Isabel Díaz Ayuso empieza a poner en marcha en plena desescalada. Según el presentador, el Gobierno de Madrid es un "ninja de la privatización", porque privatiza la educación y la sanidad "sin que te des cuenta".