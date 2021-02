El acuerdo para renovar organismos oficiales como el Consejo General del Poder Judicial podría estar más cerca que nunca, los propios negociadores han mostrado reticencias que podrían hacer estallar el pacto. La más relevante tiene que ver con que el Partido Popular se niega a que Podemos proponga magistrados.

La propia portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha achacado al PP al imposibilidad de haber llegado a un acuerdo hasta ahora. Algo que no le ha parecido del todo acertado a El Gran Wyoming, que ha asegurado que el PP no solo ha puesto "chinas en el camino, sino también cáscaras de plátano". "Lo más difícil llega ahora, a ver cómo explican este cambio de opinión ante su electorado", ha comentado Wyoming, que ha presentado ante los líderes populares 'tres excusas baratas para contradecirte a ti mismo en la renovación del CGPJ y no quedarte con el culo al aire'. Puedes descubrirlas en el vídeo principal de esta noticia.

Así funcionan los entresijos del poder político y judicial

