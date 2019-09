Un nuevo crimen machista ha conmocionado nuestro país. Sandra Boquete Jamarro, de 39 años, era asesinada por su ex marido en presencia de sus hijos, de cuatro y siete años. Junto a ella, el acusado acababa con la vida de su madre, María Elena y su hermana, Alba.

El asesino confesó el crimen y posteriormente se entregó. Los niños, de cuatro y siete años se quedarán al cargo del abuelo, que acaba de perder a su mujer y a sus dos hijas.

El mundo de la política ha condenado los hechos con un minuto de pleno en el Congreso: "Me parece muy bien que sus señorías guarden un minuto de silencio por este asesinato machista, aunque me parecería mucho mejor que quienes en esa Cámara niegan la violencia de género, guardasen cinco horas de silencio cada vez que les toca pleno", ha asegurado Wyoming.

En las 1.016 mujeres asesinadas desde 2016 por la violencia machista, no se encuentran ni la madre ni la hermana de la ex mujer del asesino. "En pleno siglo XXI, cuando somos capaces de tener datos de todo tipo parece imposible de saber con fiabilidad cuántos asesinatos machistas ha habido en un año, y no parece tan difícil, se trata de mujeres asesinadas por hombres", ha apostillado Wyoming.

"Este caso ta nbrutal se convierte en paradigmático. Se trata de violencia machista. Ya está bien de hacer juegos de palabras para maquillar un problema tan grave", ha defendido Sandra Sabatés: "La violencia de género no queda restringida al ámbito de la relación afectiva, afecta a un círculo que va mucho más allá de la víctima, la prueba es que en este caso ha destrozado a una familia entera".