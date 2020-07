Durante el confinamiento El Gran Wyoming charló a través de una videollamada en El Intermedio con Leticia Dolera, quien le contó cómo estaba viviendo la crisis del coronavirus. Además, ambos se sometieron al mítico juego, 'Yo nunca', en el que debían beber una copa cada vez que hubieran hecho algo que nombrasen.

La primera cuestión la lanzó Wyoming. "Yo nunca me he pasado un día entero de la cuarentena en pijama", y Dolera bebió. "Como no esperas visita, te abandonas", dijo el presentador entre risas.

Después fue el turno de la actriz: "Yo nunca he usado un succionador en la pandemia", dijo. A lo que Wyoming respondió: "¿Vale un amigo? si es el aparato entonces no bebo".

De nuevo Wyoming preguntó: "Yo nunca he llorado", y Dolera vuelve a bebe. "Cuando me tiene que venir la regla a mí me afecta hormonalmente", justificó.

Y la última pregunta, sobre sexo. "Yo nunca he tenido sexo en la cuarentena", dijo Wyoming, a lo que Dolera responde: "¿Con uno mismo también cuenta?", bebió. Tras acabar el juego la guionista revisa las magdalenas, que han quedado perfectas al horno.

Otros momentos destacados

Durante la charla que Wyoming ha mantenido con la actriz, también han tratado otros temas. Al hablar sobre aquellos que culpan a la manifestación del 8M del coronavirus en España, Leticia Dolera ha respondido de manera tajante: "Eso son las fantasías de algunos, no la realidad".

También El Gran Wyoming ha ironzado sobre los que culpan al feminismo del coronavirus: "Claro, el 8M se ha dedicado a envenenar a la humanidad para asesinarla", dice el presentador.