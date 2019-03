'El Intermedio Passion Week' recuerda la entrevista al periodista argentino, Ernesto Ekaizer tuvo no sólo uno, sino varios minutos de gloria en la gala especial '12 campanazos', en el que hizo un cameo en varios vídeos manipulados sobre el anuncio de la lotería de Navidad. Sin embargo aunque estas actuaciones no le sirvieron para ganar el Goya, si le vinieron bien para hablar en 'El Intermedio' de temas como la crisis, tema que reflejan dichos vídeos y preguntarse: "¿De Guindos qué hace cuando habla con Rajoy, de qué habla, o es que no habla?"

