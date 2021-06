El Gobierno español confía en que la salida del país el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, contribuya a destensar las relaciones con Marruecos. En este contexto, El Gran Wyoming comenta que nos ha enseñado el concepto de "despedirse a la saharaui", que es como despedirse a la francesa pero dejando anfitrión un marrón que te cagas". Tras un mes y medio ingresado en un hospital de Logroño por coronavirus, Brahim Ghali ha abandonado el país de madrugada en un avión privado, una marcha que ha sido comunicada al gobierno marroquí para evitar nuevas amenazas de Rabat.

"No tiene nada de qué quejarse. Hemos avisado y permitido marchar a un ciudadano extranjero que no tiene restringida su movilidad", puntualiza el presentador, al que solo se le ocurre una posibilidad para haber evitado que saliese del aeropuerto de Pamplona: llevar a la pista de despegue a la Tuna de Derecho para que cantara "No te vayas de Navarra". Para demostrarlo, él mismo entona esta canción en plató, bajo la mirada atónita de Sandra Sabatés, que no ha podido evitar reírse.

