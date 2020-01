"Hoy es un día muy triste para nuestra realeza, porque los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, han anunciado que se apartan como miembros de la Casa Real y que trabajarán para ser financieramente independientes".

Así ha arrancado Dani Mateo el boletín del 'Fish and Chips Channel', una noticia que ha caído como un mazazo en el Reino Unido. "Los británicos no levantamos cabeza: aún no habíamos asimilado el Brexit y ahora van Harry y Meghan y se marcan un 'Buckingham-exit'", ha añadido.

Pero quien peor se ha tomado esta noticia ha sido la reina Isabel II, "que está muy decepcionada de que hayan tomado esta decisión sin consultar con el Palacio de Buckingham".

Sin embargo, este no es el único motivo de enfado de la soberana. "La reina está muy enfadada porque no la fueron a visitar estas Navidades", ha revelado Dani Mateo: "La reina, antes que reina, es abuela, y por eso se ha molestado".

"Harry, ¿qué es eso de no visitar a la yaya en Nochebuena?", ha reprochado al príncipe británico. "Ella es como todas las abuelas, que también reparte un sobre con dinero a los nietos, con la diferencia de que en sus billetes está su cara".

Otros momentos destacados

Pero la súbita decisión de Meghan y Harry no es el principal problema al que se enfrenta el Reino Unido. Así de tajante se mostraba el escritor Ken Follett contra la salida de la Unión Europea y el primer ministro británico, Boris Johnson: "Dos veces despedido por mentir, ¿cómo se puede confiar en él?".

Precisamente en la piel del 'premier' británico se metió Joaquín Reyes para lanzar una advertencia sobre lo que ocurrirá tras el Brexit: "En Europa os vais a cagar cuando salgamos".