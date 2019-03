El tenso 'duelo' de miradas entre Wyoming y Aznar: "Aguantaré la presión de esos dos luceros que enamoraron a Ana Botella"

El gran protagonista de la precampaña del Partido Popular ha sido José María Aznar. Durante una acto en Valencia, el expresidente ha reivindicado la autenticidad del PP de Casado, al que considera un voto útil para frenar a la izquierda.

Pero lo más sorprendente ha sido la dureza de sus ataques a Vox, formación a la que no había apelado hasta ahora. El expresidente ha respondido a los ataques de Vox: "A mi mirándome a la cara nadie me habla de una derechita cobarde porque no me aguanta la mirada".

El Gran Wyoming cree que Abascal ha conseguido cabrear a Aznar: "un poco más y le dice pringao si yo soy la derechita cobarde tu vas a ser la ultraderechita sin dientes". El presentador no ha tenido miedo de las palabras del expresidente y ha decidido retarle: "Señor Aznar, le diré una cosa: yo sí voy a recoger el guante en este duelo. Yo sí soy capaz de aguantar la presión de estos dos luceros que enamoraron a Ana Botella".

Por lo que El Gran Wyoming ha intentado superar el 'Josemari Challenge', y ha conseguido que el expresidente del Gobierno acabe durmiéndose.

