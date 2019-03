El 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo' rezan a 'la iglesia Aznariana' al ritmo de 'no cavaré, no cavaré, la tumba del dictador"

El Gran Wyoming y Dani Mateo se convierten en papa y monaguillo, respectivamente, de 'la iglesia Aznariana' para leer "la palabra de Aznar', su dios: "En el nombre del padre, del pijo y del espíritu rancio".

"Aleluya hermanos, bienaventurados los que están en contra de la exhumación de Franco como nuestro dios", destacan al ritmo de "no cavaré, no cavaré la tumba de ese dictador". Por último, Wyoming afirma que hay que "hacer caso a nuestro señor Aznar que nunca se equivoca", a lo que Dani Mateo añade que "el Valle no se toca".

El 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo' leen las enseñanzas del 'Aznarismo'

El 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo' difunden un día más desde El Intermedio las enseñanzas del 'Aznarismo' tras ver las tres apariciones del dios Aznar. Una de las más destacadas es su advertencia "de la gran plaga que nos acecha en la actualidad, la de los separatistas".

El papa Wyoming y el monaguillo Mateo repasan los "mandamientos de la iglesia aznariana"

El Gran Wyoming y Dani Mateo repasan en El Intermedio "los mandamientos de la iglesia Aznariana" porque "su palabra siempre nos ilumina en los momentos históricos": "No tomarás el mandamiento de José Mari en vano, santificarás las fiestas e invitarás a ella a los cabecillas de la Gürtel".