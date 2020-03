Tras la propuesta de Vox en el Congreso de crear un examen de lengua castellana los ciudadanos porque es "su obligación" conocer este idioma, El Intermedio ha salido a la calle a preguntar a los españoles qué les parece la medida y comprobar su nivel de ortografía y gramática.

"En algunas zonas creo que si que hace un poquito de falta. Me parecería una tontería que hubiese niños que no saben hablar español", ha comentado una joven.

"Estoy totalmente de acuerdo con Vox. Creo que el español es el idioma nacional, y todos lo debemos de saber, aprender y hablar", ha destacado un hombre.

No obstante, a pesar de estar a favor del examen y afirmar que escriben y hablan bien, al ser sometidos a un examen de ortografía y gramática, han demostrado que existen ciertos errores.

