El Gran Wyoming se confiesa "contento, ufano, lustroso" al inicio de El Intermedio. ¿El motivo? La falta de bombazos informativos. "¡Hoy no ha pasado nada, nada de nada!", ha celebrado el presentador, feliz de que hoy "no se ha presentado ninguna moción de censura, no se han convocado elecciones en ninguna comunidad autónoma" y "ningún partido político ha implosionado".

Tal ha sido su euforia que no ha podido evitar echarse a bailar en pleno plató, aunque ha tenido que admitir que "sí que ha pasado alguna cosilla", como la negativa de Más Madrid a la oferta de Pablo Iglesias de concurrir a las elecciones madrileñas con una candidatura común. "Le ha dicho: 'contigo no, bicho'", resume Wyoming, cuyo análisis puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.