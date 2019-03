El discurso de Vox sobre las armas que deja alucinado a Dani Mateo: "Os aviso, la música épica no la hemos puesto nosotros"

Después de analizar el lapsus geográfico de la formación de Santiago Abascal, Dani Mateo pasa "de un error de Vox a otro que ojalá lo fuera": "La ocurrencia de Javier Ortega Smith sobre las armas".

El número dos del partido de extrema derecha afirmaba que "en cuanto Vox tenga capacidad legislativa reformaremos el Código Penal para que cualquiera que use un arma y mate o hiera a un criminal, no solo no sea condenado, sino que le daremos la Medalla al Mértio Civil y un aplauso".

"Conociendo a Vox, esto no se queda así, si tumbáis a dos ladrones te dan una tele de plasma", declara Dani Mateo.

Dani Mateo revela la habilidad del nuevo fichaje de Vox que "encaja muy bien" con el partido

La tajante respuesta de Wyoming a Vox tras llamar "buscadores de huesos" a los defensores de la memoria histórica