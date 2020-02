Un millar de personas se encuentran en cuarentena en el hotel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife después de haber coincidido en dicho complejo turístico con la pareja de turistas italianos contagiados por el coronavirus.

Uno de los turistas aislados es Adrián, que ha narrado a El Intermedio cómo está siendo la cuarentena. El joven asegura que aún no han recibido nada de información: "Desde las 12:30 horas nos han metido en las habitaciones porque decían que venían los médicos a hacernos las pruebas y aún no nos han hecho nada".

"Estamos sin información ninguna", ha zanjado Adrián, que ha asegurado que no les han hecho pruebas. "Por lo que hemos podido ver al asomarnos al pasillo sí se ve a los enfermeros cogiendo la temperatura, pero a nuestra planta no han llegado y tampoco nos han dicho que van a hacer", ha espetado el turista.

La estancia de Adrián finalizaba hoy, y la calima vivida durante el fin de semana en la isla ya había provocado que tuviera que cancelar los vuelos de vuelta a la Península. "Ahora nos ha tocado la mala suerte del coronavirus", ha narrado.

Lejos de disfrutar de las instalaciones del hotel, los turistas recluidos deben mantenerse en las habitaciones. "Por la mañana sí tuvimos la oportunidad de bajar al restaurante, y una vez que nos fuimos a hacer determinadas cosas que teníamos contratadas nos dijeron que subiéramos a las habitaciones y que no podíamos salir hasta que los médicos nos hicieran todas las pruebas", ha explicado.

El joven ha reivindicado que se trata de "una situación extrema" y, por tanto, la cuenta no debe correr a su cargo: "Tengo claro que de mi bolsillo no va a salir más dinero. No es una situación que hayamos buscado los que estamos aquí hospedados. Alguien se tendrá que hacer cargo, pero no nosotros".

