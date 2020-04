El Gran Wyoming no ha dudado en realizar un recuerdo especial para las personas de mayor edad en plena crisis por coronavirus.

A ellos, el presentador les ha querido enviar un mensaje muy especial: "Ahora que la epidemia está remitiendo un poco quería reflexionar sobre que no sé si como sociedad hemos estado a la altura de las personas mayores".

"No me refiero a la pesadilla que han vivido en algunas residencias, sino también a la tentación que han tenido algunos gobiernos europeos y autonómicos de no ingresar en UCI a los mayores. ¿Por qué no se ha puesto todo el empeño en salvar a esas personas?, al no hacerlo estamos mandando un mensaje a los jóvenes de que no nos vamos a ocupar de ellos cuando sean mayores", ha añadido el presentador de El Intermedio.

Asimismo, El Gran Wyoming ha querido hacer 'autocrítica' como medio de comunicación: "Los medios nos hemos dedicado a transmitir mensajes que nos venían de los expertos en el sentido que esta enfermedad afectaba sobre todo a los mayores de 70 años. ¿Qué mensaje en realidad estábamos transmitiendo?: 'no os preocupéis, esto es cosa de la gente mayor, que se lo coman ellos'".

"Por una parte nosotros nos aliviábamos, pero pensad en el mensaje que estaban recibiendo ellos, en sus casas, en sus residencias, los que viven solos... ¿cómo se sentirían esas personas? Vulnerables, asustados y probablemente olvidados", ha apuntado el presentador.

Por eso, ha dicho Wyoming, desde El Intermedio "aunque sea tarde, queremos mandar un abrazo muy fuerte y una muestra de cariño a nuestros mayores".