La reacción de una mujer cuando Isma Juárez se come un trozo de apio: "Lo que hay que hacer por Wyoming"

Con la llegada del nuevo año mucha gente hace una lista de propósitos a cumplir a lo largo del nuevo año, pero muchos de estos no se cumplen. Dori confiesa a Isma Juárez que ella el año pasado se propuso adelgazar. "Lo de siempre", apostilla, "me pierde la gula".

El reportero también quiere saber qué se han propuesto este año y Julián, el señor que la acompaña, quiere comer mejor y mantenerse como está. "Tú ya estás en tu prime", afirma Isma. El reportero quiere darles la oportunidad de que empiecen ya a cumplir sus propósitos y, por ello, les da un trozo de apio.

Isma es el primero que prueba el vegetal aunque, por su cara, no le gusta demasiado. "Lo que hay que hacer por Wyoming, dile que te suba el sueldo", le dice Dori. La señora le da un pequeño mordisco pero no se anima con más. "¿Tú quieres que me muera?", le dice a Juárez. El señor también se anima a probarlo pero, aunque no es su sabor favorito afirma que "hay cosas peores".