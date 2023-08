Tras un informe elaborado por la Asociación Sociedad Civil por la Educación en el que puso la nota más alta a País Vasco, Cantabria y Galicia mientras que ubicó en último lugar a Andalucía, Madrid y Murcia, Sandra Sabatés se convirtió por un día en profesora para explicar a los alumnos Dani Mateo y El Gran Wyoming la calidad de la educación pública en España.

El Gran Wyoming, que no paró de 'pelearse' con su compañero Dani Mateo, destacó que él se piraba porque se estaba "rayando". "¿Sabes cuál es el único porcentaje que me importa? El del 2% de la batería de mi móvil", afirmó a la 'profe' Sabatés, que le riñó con un divertido zasca: "En tu caso no se consideraría abandono temprano, sino jubilación". "¡Eres mi crush!", resaltó, por su parte, Dani Mateo en un cómico momento que puedes recordar en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.