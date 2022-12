Unos meses atrás, después de que se celebrase el 40 aniversario de la victoria que llevó a Felipe González a la Moncloa, el expresidente del Gobierno -interpretado por Raúl Pérez- se sinceraba con El Gran Wyoming en 'El Confesionario' de El Intermedio sobre lo que había sentido en la reunión: "Había gente con la que he fingido amistad porque en realidad me caen fatal".

Este peculiar González, además, confesaba que les "ha puesto a parir en numerosas ocasiones" porque ahora son "todos muy rojos". En el caso de "José Luis ahora es tan amigo de los bolivarianos que cualquier día llega en chándal". Pero no es el único para el que tenía palabras: "También estaba el guapito de Pedro al que ahora todos adoran. Me gustaría tener ese cuerpo de Madelman, pero es lo único que envidio porque yo no soportaría compartir el Gobierno con perroflautas", se sinceraba con el sacerdote Wyoming al que también contaba su "mayor secreto" en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.