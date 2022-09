El debate de la situación de las residencias de ancianos ha vuelto a avivarse con testimonios como el de Tomás Plaza, el residente de 82 años que denunció en El Intermedio el trato indigno que sufre en la residencia que vive junto a su mujer, una gran dependiente. Ahora, tras ser ovacionado por gran parte de la Asamblea de Madrid, el hombre vuelve a ser entrevistado por Andrea Ropero.

La Comunidad de Madrid le ha mandado una carta invitándole a irse a una residencia privada. "Me sentó mal, me dijeron que si no estaba a gusto me buscara otra", destaca Tomás, que afirma que le detallaron que, si no la encontraba, se fuera a una privada. Tras varias denuncias a esta residencia, la de Peñuelas, en Madrid, la Comunidad va a investigar lo que ocurre. "No se puede hacer desde un despacho el seguimiento de sitios como estos, hay que pisar el terreno y darse paseos", destaca Tomás, que insiste en que deben presentarse allí sin avisar.