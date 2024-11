La reportera Andrea Ropero visita, una semana después del comienzo del desastre, Paiporta, en Valencia, que fue asolada por la DANA. El municipio ha convertido el auditorio de la localidad en un centro improvisado de recepción de toda la solidaridad que han enviado de toda España para ayudar al municipio y ahí charla con Beatriz, una vecina que, además, está colaborando en este centro.

Como cuenta a Andrea, llevó a sus hijos hasta Valencia para que se quedaran con sus abuelos y volvió el jueves para ayudar. "Estaba ya esto montado", explica. Como indica, han ayudado a muchísima gente del pueblo. "Yo soy una más, conseguí un chaleco y me lo puse porque tampoco me dejaban pasar", relata.

Paiporta ha sido completamente arrasada ya que el agua llegó a todas partes. Bea explica que ellos están bien pero que también necesitan momentos de salir del pueblo. "Cuando estás haciendo de todo no piensas", afirma, "pero cuando os veo es cuando me doy cuenta de que esto es real y que estamos saliendo en la tele". La vecina es docente en la universidad de Valencia y, como cuenta a la reportera, tiene ganas de volver. "No sé como voy a llegar, he perdido los dos coches, pero eso será la semana que viene... ".

Bea no duda en transmitir un mensaje de esperanza: "Esto va a salir adelante, tenemos que pensar así, estamos un poquito mejor que ayer". Además, aprovecha para solicitar donaciones de botas de agua y productos de limpieza, elementos muy necesarios para seguir con la labor de limpieza del pueblo.