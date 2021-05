El Gran Wyoming ha contado la gran revelación que ha tenido en la noche después de las elecciones en la Comunidad de Madrid. "Para calmarme me serví una copa y entre el vino y el disgusto me quedé dormido viendo a Antonio García Ferreras y Pablo Simón. Yacía plácidamente hasta que en mitad de la madrugada me desperté al escuchar una voz cantarina", ha explicado.

Esta voz no era otra que la de Isabel Díaz Ayuso que le decía: "Viejo izquierdista acabado, arrepiéntete de tus pecados y acepta la verdadera fe. Déjate del comunismo y los chistes malos y pásate a las tapas y las cañas". En ese momento, cuenta, cayó de rodillas y se arrepintió: "Acéptame en tu iglesia y llévame a tomar cervezas por Chamberí. Sé mi emperatriz de Lavapiés", confiesa, asegurando que es un hombre nuevo, "ayusiano convencido que ha visto la luz".

El resumen de Wyoming de los resultados electorales

El Gran Wyoming hace un resumen trepidante de menos de dos minutos en 'Resacón en los madriles' con todo lo acontecido en las elecciones de la Comunidad de Madrid, sin aburridas reflexiones. No te pierdas los titulares de la jornada electoral en este vídeo.