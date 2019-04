Wyoming: "Si hubiéramos tenido antes bajas de maternidad y paternidad iguales, Ruiz Mateos no hubiese trabajado"

WYO PREDICA CON EL EJEMPLO DE LA CONCILIACIÓN LABORAL CON SU 'HIJO' EN EL PLATÓ

La conciliación del trabajo con la vida laboral sigue siendo una cuenta pendiente, pero Wyoming intenta mantener la calma: "Nos dirigimos a una sociedad en la que no hará falta conciliar. La mitad de la población no tendrá trabajo y la otra mitad, para cuando consiga un sueldo que le permita formar una familia, no será fértil".