Después de su tradicional monólogo desde un lateral del plató de El Intermedio, El Gran Wyoming da comienzo al programa. Nada más aparecer en plató, Sandra Sabatés saluda al presentador, que reacciona de manera inesperada.

"No me digas tonterías que estoy enfadado", afirma el presentador a Sabatés, que no puede contener la risa ante esta reacción: "Mejor no pregunto entonces". "Tú sabrás por qué", continúa Wyoming a Sandra Sabatés. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.