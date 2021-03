El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha respondido en El Intermedio a la pregunta irónica de Dani Mateo sobre sus rifirrafes con Íñigo Errejón ante la posibilidad de unificar listas entre Podemos y Más Madrid de cara a las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

"Creo que todas las cicatrices, los problemas del pasado, que están ahí y no van a desaparecer, palidecen cuando nos enfrentamos a algo tan importante como sacar a la ultraderecha de las instituciones", ha defendido el aún líder de Podemos tras ser preguntado por Dani Mateo por la posibilidad de haberse marchado a la Asamblea de Madrid para no compartir Congreso con el líder de Más Madrid.

En este sentido, Iglesias ha asegurado que es lo que "la gente está pidiendo": "Están diciéndonos 'tuvisteis bastantes líos en el pasado, sois partidos políticos diferentes, pero os tenéis que poner de acuerdo para frenar a la ultraderecha y Ayuso'".

Iglesias, dispuesto a ir segundo en las listas

Pablo Iglesias ha confirmado en El Intermedio que está dispuesto a no ser cabeza de lista para las elecciones de la Comunidad de Madrid si las formaciones de la izquierda madrileña se unen en una candidatura común y, tras unas primarias en cada partido, él no es el elegido en primer lugar. "El nombre es lo de menos", ha aclarado, no sin afirmar que cree que puede llegar a ganar y ser presidente de la región. Puedes verlo en este vídeo: