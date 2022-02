Lograr aprobar un decreto en el que se mezclaba la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores, la revalorización de las pensiones y la contratación de sanitarios para la Atención Primaria no ha sido tarea sencilla para el Gobierno. En El Intermedio, David Pareja ha hecho una representación de cómo habrían sido las negociaciones par sacar adelante la votación.

Desde la tribuna del Congreso de los Diputados, David Pareja ha 'hecho' su particular alegato al resto de políticos para que aprueben esta medida. "No entendemos a los partidos que estáis para contener un poco más al virus. Sabemos que hay mucha población y muchos expertos que no lo ven necesario... pero esta vez el decreto incluye más cosas", justifica el cómico.