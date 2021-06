El Gran Wyoming arranca El Intermedio comentando algunos de los nombres que están prohibidos en España, como Lenin, Caín, Judas, nombres de capitales o nombres de frutas... Esto es porque "se consideran ofensivos", pero el presentador no termina de saber en qué se basan para considerarlos ofensivos. En este contexto, señala que si en algún momento se tiene la duda de si algo ofende o no, "es mejor no preguntar a la justicia porque os va a confundir más".

Y esto lo dice por dos decisiones judiciales muy diferentes que se dieron a conocer ayer. La primera, la Audiencia de Málaga confirmó la condena a una mujer por participar en la procesión del "Santo Chumino Rebelde". La mujer ha sido condenada por un delito de ofensa a los delitos religiosos. La segunda, el Consejo General del Poder Judicial ha validado el informe que sostiene que la apología del franquismo sí está dentro de los límites de la libertad de expresión. "Alguien que lea estas dos noticias juntas podría pensar que en España se protege con más ahínco los sentimientos de las personas religiosas que de las víctimas de la dictadura", valora El Gran Wyoming.

Wyoming critica el informe del CGPJ

La propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la Ley de Memoria Democrática mantiene que la apología del franquismo es "libertad de opinión", algo que ha sorprendido a El Gran Wyoming, quien no ha dudado en pedir respeto por las víctimas.