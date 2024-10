Marjane Satrapi, la autora de 'Persépolis' y flamante Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, conversa con Sandra Sabatés en sus sección 'Mujer tenía que ser', donde aborda cuestiones como la situación en Irán, donde el régimen islamista afronta una revolución cultural tras el asesinato de Mahsa Amini.

En el vídeo sobre estas líneas, la guionista, dibujante de cómics y directora de cine, valora el conflicto en Oriente Medio, donde Irán juega un papel destacado. En este sentido, señala que la República Islámica de Iran está en guerra con cinco países (Irak, Siria, Líbano, Yemen y dentro del propio país) y que patrocina grupos terroristas como Hamás.

Además Satrapi comenta que en este conflicto hay un "cinismo absolutamente enorme por parte de la política occidental". En este sentido, recuerda que dejó la política porque creía que "con ella podía cambiar el mundo y me di cuenta de que era la política la que me estaba cambiando a mi".

En el caso de las políticas que agitan el miedo contra los migrantes, asegura que lo primero es "no tener miedo" y que "la respuesta es la educación". En su caso, afirma que "no puedo perdonar a los que votan a la extrema derecha", pues considera que en 1931 tenían como excusa la ignorancia. "¿Hoy podemos decir que no sabemos lo que ha hecho?", se pregunta.

La autora defiende el humor como "el nivel más alto del lenguaje", pues "puedes decir que entiendes una cultura cuando puedes reírte con sus chistes". "El humor es simplemente una cuestión de inteligencia, y como soy inteligente, creo que es muy importante", apunta.