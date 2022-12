Después de que declaren culpable a Pablo Ibar del triple asesinato cometido en EEUU en 1994, Sandra Sabatés analiza en este vídeo de El Intermedio el caso que puede llevar al español a ser condenado a cadena perpetua o, incluso, a muerte.

Además, la periodista destaca los nuevos giros del caso ya que el juez ha aceptado que uno de los miembros suplentes del jurado sea interrogado por la defensa de Ibar tras reconocer que habría obtenido información irregular referente a su anterior juicio. Esta persona la podría haber filtrado a sus compañeros lo que pondría en tela de juicio el veredicto.

"Es un caso que escapa a toda lógica. La Justicia no debería permitirse estos giros de guion tan bruscos en la vida real", lamenta el Gran Wyoming. El presentador destaca que, aunque "no soy jurista, pero no sé si unas imágenes con esta calidad pueden ser determinantes para condenar a muerte a una persona". Por otro lado, Wyoming critica que la "investigación está plagada de dudas".