Una de las polémicas que se ha generado durante la DANA que ha afectado, entre otros lugares, a la Comunidad Valenciana, es la gestión de las alertas ante la llegada de este fenómeno meteorológico. Como expone Andrea Ropero, "muchos vecinos insisten en que no se les avisó, que a última hora de la tarde, con todo inundado, fue cuando llego ese mensaje".

El catedrático director del Observatorio Climatológico de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, afirma que "falla siempre el paso desde el aviso meteorológico al ciudadano". "Necesitaríamos recibir, en tiempo y forma, un aviso en nuestro teléfono móvil para que nos señalara las pautas a seguir cuando se decreta una alerta roja", añade el catedrático.

La periodista expone que, desde Valencia, siguen llegando imágenes terribles. "¿Qué les dices a todos aquellos que, a día de hoy, siguen negando el cambio climático?", pregunta Ropero. "Negar la evidencia no tiene ningún sentido en la sociedad que vivimos", responde. Olcina argumenta que estamos en un mundo "cada vez más complejo" y este proceso "no va a menos sino que va a más". El catedrático afirma que no se consigue frenar el proceso planetario de calentamiento, "por tanto, el negacionismo, en este caso, se puede saldar con más víctimas mortales".