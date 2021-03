Joaquín Reyes regresa a El Intermedio con una de sus icónicas imitaciones en 'Zanguangos'. Esta vez el protagonista de su divertido vídeo es Pablo Iglesias, "antisistema en lo político y antiencrespamiento en lo capilar".

"España se me queda pequeña", afirma y destaca que quiere "convertir a este país en un referente del siglo XXI". Además, durante la divertida imitación, bromea sobre la tensión en el Gobierno de coalición con el PSOE: "Está siendo difícil, atentos a los que me ha metido Sánchez en el Gobierno, Margarita Robles que nos tiene manía que no se aguanta y Nadia Calviño, que es básicamente el señor del Monopoly con peluca". Puedes ver su imitación completa en el vídeo principal de esta noticia.