Isma Juárez se desplaza hasta la Feria del Libro de Madrid para descubrir aquellos autores que no forman colas tan kilométricas, pero reúnen a "gente más selecta y premium", como es el caso del cura Davide, que ha escrito un libro "mano a mano con el Papa Francisco": "Teníamos para un breve diálogo y acabó regalándome una hora de entrevista para la que tuve que inventarme preguntas. Me he dado cuenta de que tenía un tesoro que podía regalar después a todos".

"Pienso que tú eres un influencer", suelta el colaborador de El Intermedio al religioso, que le confiesa que antes "era ateo y anticlerical", lo que le ha permitido entender mejor a jóvenes como el propio Isma Juárez: "Es decir, que has hecho tus cosas como ir a ligotear con los amigos y luego ya te has metido a cura, cuando has decidido no follar más".

