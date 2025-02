Isma Juárez, a un chico que dice que Rubiales "debió meterle la lengua" a Jenni Hermoso: "No quiero estar cerca de ti"

"He hecho bien en no meterle el micrófono por lo que acaba de decir", afirma rotundo Isma Juárez a un hombre que defiende la actitud de Luis Rubiales asegurando que su beso a Jennifer Hermoso "no es nada".

En una temporada antigua de El Intermedio, Isma Juárez salió a la calle con su sección '¿Piquito o finiquito?' para conocer la opinión de la población sobre Luis Rubiales. "Claramente, finiquito", señaló una pareja, que criticó a Luis Rubiales afirmando que no había sido un buen dirigente. Mientras que otro joven asegura estar "a favor" de Rubiales y apunta que el beso que este dio a Jennifer Hermoso "no es nada".

"Fue un piquito y están haciendo como que es una cosa de otro mundo", afirmó este joven a Isma Juárez, que no dio crédito y respondió rotundo en este vídeo de El Intermedio: "No sé si quiero estar cerca de ti mucho rato". Incluso, el chico aseguró que Luis Rubiales "debió de meterle la lengua". "He hecho bien en no meterle el micrófono por lo que acaba de decir", insistió, por su parte, Isma Juárez.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.