Thais Villas vuelve a sorprender a El Gran Wyoming con su sección 'Ok Boomer' gracias a Los Xavales, un dueto youtuber que se dedica a comentar las novedades musicales. De hecho, Carlos y Tuti, que así se hacen llamar sus integrantes, reciben "tantas visitas" que incluso algunas "grandes estrellas les pasan, en primicia, sus videoclips para que los saquen en su canal".

En este vídeo, Los Xavales analizan clásicos de José Luis Perales o del Consorcio, además de confesar cuáles son cantantes favoritos: "Así que conozcáis... C Tangana", desvela Charly. Un comentario al que Thais Villas no puede evitar reaccionar 'riñéndoles': "A ver, relájate, que no somos del pleistoceno. Me ha llegado al alma esto que me has dicho", le recrimina. Te dejamos la entrevista completa a Los Xavales, en el vídeo principal de la noticia.