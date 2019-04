El profesor Mateo suspende en lengua castellana a Puigdemont: así debería ser su respuesta a Rajoy

UNA CARTA DE ALTA LITERATURA

El profesor Dani Mateo analiza la carta de Puigdemont, de "alta literatura epistolar", a Rajoy en la que afirma que no declaró la independencia de Cataluña y presenta la que debería haber sido la respuesta a una pregunta interrogativa total, es decir aquellas que sólo admiten por respuesta un sí o un no. "No sé si el Gobierno suspenderá la autonomía de Cataluña pero yo como profesor suspendo en lengua castellana a Carles Puigdemont", asegura.