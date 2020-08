The very best of El Intermedio

Habla Derlys Ayala, el maratoniano paraguayo que se tatuó el logo de Tokyo 2020: "Le voy a poner un virus en el último cero"

Dani Mateo entrevista en El Intermedio al maratoniano paraguayo Derlys Ayala se tatuó el logo de Tokyo 2020 al clasificarse para las Olimpiadas. En este vídeo puedes conocer su historia.