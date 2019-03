Dani Mateo: "Tipo listo este Cameron, le flipan los contratos de cero horas siempre que los sufran otros"

EL COLABORADOR EXPLICA QUÉ SON LOS 'ZERO HOURS CONTRACTS'

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha declarado que: "Estamos ante un cambio estructural en el mercado de trabajo, se crea empleo de calidad". Aunque es cierto que el paro baja, sólo el 10% de los contratos realizados en marzo fueron indefinidos, mientras que el 88,6% fueron temporales y de esos un 31,25% fueron a tiempo parcial. En España hay un gran número de contratos cuyo sueldo no te permite salir de la pobreza, algo parecido sucede en Inglaterra, aclara Dani Mateo, donde existen los 'zero hours contracts', contratos que obligan a estar disponible para trabajar cuando te llamen, por lo que no garantiza un sueldo fijo. Actualmente hay 700.00 británicos contratados con esta modalidad, que ya lleva varios años en funcionamiento.