El juicio contra Josep Lluis Trapero, exmayor de los Mossos, y la cúpula del cuerpo policial catalán por su actuación durante el 1-O parece haber llegado en un momento en el que, ha explicado Dani Mateo, "el conflicto con Cataluña se había tranquilizado un poco".

"Pero hay alguien que se niega a claudicar. Un espíritu libre, una fuerza indominable, ingobernable, de la naturaleza: Isabel Díaz Ayuso", ha indicado el presentador.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido quitarle a Barcelona el Mobile World Congress.

"Sí, hermanos catalanes. Ya tenemos nuevo lema: Ayuso ens roba", ha apuntado Mateo. La popular ha afirmado que "hará todo lo que esté en su mano para que vaya a Madrid".

"Tiene toda la razón. Madrid está preparado para todo. Si ha sobrevivido medio año al Gobierno de Ayuso, está preparado, incluso, para un apocalipsis zombie", ha destacado Dani Mateo.

"Aunque, ahora que lo pienso, la Comunidad de Madrid es el lugar perfecto para acoger este congreso tecnológico. Sus dirigentes son como el sistema Android: cada actualización es peor que la anterior", ha añadido.

El problema es que Barcelona tiene contrato con este congreso hasta 2023. Además, IFEMA ya había descartado acogerlo en su recinto.

"Bueno y, también, el detallito de que tanto el propio equipo de Ayuso como su vicepresidente, Ignacio Aguado, se vieron obligados a matizar sus palabras", ha explicado Mateo.

No obstante, "siempre que se mete en un lío ahí llega su fiel escudero en su apoyo, por difícil que sea defender su postura". "Si Batman tiene a Robin, Ayuso tiene a... ¡José Luis Martínez-Almeida!", ha señalado el presentador.

En defensa de Ayuso, el alcalde de la capital ha afirmado que "cualquier gran evento será bien recibido".

"Madrid lo quiere todo, no se conforma con el Mobile World Congress. Quiere el G-20, la Cumbre Iberoamericana, la Feria de Moda de Milán, las fallas de Valencia. Todo se hará en Madrid. Bueno... todo menos unas olimpiadas", ha concluido Dani Mateo.

