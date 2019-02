Dani Mateo descubre el estrambólico hotel que ha despedido a 120 robots: "Esperemos que puedan cobrar la prestación en bitcoins"

"Los robots ya están aquí y han venido para quedarse", asegura Dani Mateo. De hecho, el presentador cuenta que en El Intermedio han despedido a los 14 guionistas y los han sustituido por un solo robot. "Es mucho mejor que los guionistas humanos", celebra Mateo: "Tiene la misma poca gracia, pero al menos de él se puede decir que usa la cabeza".

Pero no entréis en pánico, "todavía no son una amenaza real", dice Dani Mateo en tono tranquilizador. Y es que, tal y como explica el presentador, "los robots aún no están preparados para sustituir a los humanos en la mayoría de las profesiones".

Como ejemplo, Dani Mateo explica el caso de un hotel de Tokio en el que han tenido que despedir a la mitad de su plantilla de 243 robots porque "no eran capaces de resolver los problemas de los huéspedes" y, al final, eran los humanos los que tenían que solucionarlos.

"120 robots a la cola del paro en Japón, esperemos que puedan cobrar la prestación en bitcoins", se lamenta Mateo.

Las habitaciones del hotel tenían un robot que hacía de asistente personal llamado Churi-Chan, "pero daba muchos problemas ya que solía confundir los ronquidos con órdenes de voz y despertaba a los clientes". "Pobre Churi-Chan, ¿hacía falta despedirle? Habría bastado con reprogramarle para que reaccionase al ronquido haciendo los típicos ruidos para que la persona deje de roncar", concluye Dani Mateo.

Además, Dani Mateo y El Gran Wyoming han alertado sobre dos peligrosas plagas: los mapaches se extienden "más que los patinetes" y los cerdolís "más que el cachopo".