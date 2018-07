EN THE BRONX, NUEVA YORK

Guillermo Fesser muestra en El Intermedio cómo viven los ancianos mejor cuidados de EEUU en la residencia de ancianos Hebrew Home. Para ello, el colaborador habla con el director, los trabajadores y los residentes del centro, "Este sitio me mantiene ocupada, no me quedo en la cama sintiendo lastima por mí", destaca una residente.