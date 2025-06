El Gran Wyoming, tras la expulsión de Ábalos: "Es más difícil que te den de baja en el PSOE que de una compañía telefónica"

16 meses después de haber abierto un expediente sancionador a José Luis Ábalos, el Partido Socialista le ha expulsado definitivamente como militante. El exministro ha recibido la noticia a través de la prensa que lo han abordado mientras estaba en su vehículo.

Ábalos, visiblemente enfadado, ha pedido "respeto por la seguridad". Además de no responder a las preguntas de los periodistas, les ha dicho a los reporteros que no tenían respeto, a lo que ha añadido: "¡Decídme dónde vivís vosotros!". "Conociéndole, es raro que Ábalos no haya añadido: 'Bueno, vosotros no, la rubia, por favor, dame la dirección y el número de teléfono...'", comenta, irónico, el Gran Wyoming.

Sandra Sabatés, por su parte, añade que el diario 'El Mundo' "afirma haber tenido acceso a una conversación de WhatsApp en la que Cerdán le habría ofrecido al exministro pagar su abogado así como un puesto en una consultora". La conversación, como detalla el citado medio, "habría tenido lugar en febrero de 2024 al estallar el caso Koldo y cuando Cerdán era ya secretario de organización", añade la presentadora de El Intermedio.

"El PSOE ha necesitado 16 meses para quitarle el carnet a Ábalos", comenta Wyoming, "conclusión: es más difícil que te den de baja en el PSOE que darte de baja de una compañía telefónica". "Bueno, al menos la compañía te avisa de que esta llamada puede ser grabada", concluye el presentador.