"El primer mes no ganas más de 500 euros": los temporeros de la fresa hablan de sus duras condiciones de trabajo

Los empresarios tienen dificultades para encontrar temporeros españoles que quieran trabajar en la recogida de la fresa. De hecho, sólo 970 personas se presentaron para cubrir los 23.000 empleos ofrecidos en este ámbito, según 'ABC'.

Un dato que puede resultar sorprendente, teniendo en cuenta que Huelva tiene una de las tasas de desempleo más altas. ¿Por qué, entonces, se presentan tan pocas personas para trabajar en la temporada? Gonzo se ha trasladado a esta provincia para intentar averiguar por qué ocurre esto.

El colaborador de El Intermedio ha podido hablar con varios temporeros que han explicado las duras condiciones de trabajo a las que se enfrentan. "He trabajado en la recogida de la fresa durante tres años, pero mientras se pueda no voy a repetir" porque, según explica esta joven, "muchas veces ganas más dinero estando en el paro que trabajando todos los días en la fresa. El primer mes no vas a ganar más de 500 euros".

"He estado en muchos campos pidiendo trabajo y no en todos cogen españoles", asegura un vecino de Lepe. "A mí me daban trabajo porque soy de Ecuador, pero a mi marido, que es de aquí, no", asegura otra mujer de la zona.

Además, la abogada sindical Pastora Filigrani, habla sobre la feminización de la recogida de fresas. "En el imaginario patriarcal, los empresarios piensan que las mujeres son menos conflictivas", explica.