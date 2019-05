Retrato de las críticas condiciones laborales en España: cuando te echan del trabajo por exigir que te paguen las horas extra

Gonzo entrevista a una mujer que ha sufrido una relación laboral llena de irregularidades pero teme que, si denuncia, su caso pueda tener consecuencias negativas para ella, por eso, no muestra su cara ni usa su nombre real.

María, como se hace llamar durante la entrevista, cuenta cómo fue despedida después de exigir que se le pagaran las horas de más que hacía: "Estaba harta de aguantar la explotación laboral".

"Me dijeron que estaba despedida por no obedecer al jefe, me pagaron lo estipulado, pero no las horas extras", afirma a Gonzo.

