El vídeo de Kate Middleton y Guillermo saliendo de un supermercado da la vuelta al mundo. El Palacio de Kensington ya ha confirmado a la BBC que la mujer que aparece en el vídeo difundido por 'The Sun' se trata de la princesa de Gales. Sin embargo, Giles Tremlett, colaborador de 'The Guardian' advierte que aunque se puedan dar estas imágenes por buenas, no significa que los medios británicos y las redes estén contentos.

Este expone que mucha gente en Twitter dice que es un vídeo creado por inteligencia artificial o que son imágenes trucadas, como la foto de Kate Middleton con sus hijos. "Ahí reside el problema porque ya nadie se fía de la Casa Real británica ni, sobre todo, de su gabinete de prensa", afirma, pero expresa que "el hecho de que el vídeo haya aparecido en un medio británico como 'The Sun' aporta algo de credibilidad" porque se presupone que se ha preguntado al palacio e incluso "habrá pedido permiso para usar unas imágenes supuestamente robadas".

Sobre la criticada estrategia de comunicación que ha seguido la Casa Real, Tremlett admite no saber "si hay alguien al mando" y añade: "parece que no". Este explica que la Casa Real tiene mucho poder sobre los medios británicos, un "poder de mercado", califica.

"Cualquier foto vale mucho dinero en términos de lectores, clics e ingresos para los medios ingleses y como es el palacio quien controla todo esto intentan siempre llevarse bien con la familia real", comenta. Esa sería la razón por la que, según él, cuando aparecen "imágenes robadas", dice, en medios extranjeros esas mismas no se publican en Reino Unido.