Hace diez meses que Carlos San Juan se diera a conocer con su exitosa campaña 'Soy mayor, no idiota'. En todo este tiempo se han oído muy buenas palabras por parte de las administraciones y las entidades bancarias.

Andrea Ropero ha conversado con él para conocer hasta qué punto se han cumplido las promesas y las buenas intenciones a la hora de reducir la brecha digital que sufren las personas mayores. Carlos explica que hoy en día la banca es más accesible, si bien "hay entidades que se han apartado por completo de cualquier relación con los mayores porque han apostado por el negocio online".

"Les hice ver que hay muchísimas personas con pensiones de 500 o 400 euros que no pueden tener Internet en casa o un teléfono inteligente", explica este hombre, que afirma que "el Bizum me supone mucho reparo, porque con mi Parkinson me equivoco un número y ese dinero se va". Sus reflexiones al completo, en las que valora las aplicaciones de los bancos "con un 0", pide que se apruebe finalmente la ley de Defensa del Cliente financiero y valora su nombramiento en el Parlamento Europeo como ciudadano europeo del año, en el vídeo sobre estas líneas.