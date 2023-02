El Gobierno de Castilla y León está acaparando muchos titulares debido a las propuestas del Ejecutivo de coalición de PP y Vox. Andrea Ropero ha estado en Valladolid preguntando a los ciudadanos cómo valoran ese Gobierno y cómo valoran esas propuestas, como el protocolo antiaborto. Una chica y un chico afirman que las medidas de este Gobierno, especialmente el protocolo antiaborto es volver al pasado. "Es acortar la libertad de las mujeres en cuanto a decidir sobre su propia vida", critica la chica mientras que el joven, directamente, afirma que cuando se enteró le dio "vergüenza". Una opinión parecida a la de un señor que critica que las medidas de Vox quitan derechos laborales y de igualdad.

Pero otra parte de los ciudadanos apoya al Gobierno de coalición y, en concreto, a Vox, mostrando cómo los vecinos de Valladolid parecen divididos entre los que apoyan las medidas y los que no. "El Gobierno PP-Vox me parece bien, pero no están muy unidos, el PP es completamente tibio", critica una de las mujeres, que afirma que el PP debe ser más duro y es que afirma que "todo lo que sea luchar contra el aborto" le parce bien. Algo que comparte otra vecina, que, directamente, afirma que el protocolo antiaborto como mujer le parece perfecto" ya que, según ella, la "mayor parte de las mujeres que tienen abortos queda traumatizadas". "Escuchar el latido no perjudica a nadie, hay que estar a favor de la natalidad", responde otro señor apoyando el protocolo antiaborto. Pero una desmonta todas estas opiniones a favor del protocolo contra el aborto de Vox: "Ya nos supone a las mujeres bastante trauma abortar como para ver una ecografía en 4D". Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo de arriba.