The very best of Intermedio

La 'entrevista por la cara' a Fernando Simón: "Todo el mundo sabe que a mí las cifras me bailan"

Dani Mateo entrevista por la cara en El Intermedio a Fernando Simón (El Gran Wyoming), quien empieza haciendo una cobra al presentador, al que pide "protección". Puedes ver la entrevista en este vídeo.