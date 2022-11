Andrea Ropero entrevista en El Intermedio a Anxo Lugilde, un periodista que sufre depresión desde hace 30 años. Anxo tiene un extenso currículum como periodista y escritor y, de manera involuntaria, también se ha convertido en un experto en depresión. Y es que lleva tantos años lidiando con ella, que la llama 'la vieja compañera'.

"Fui diagnosticado en el año 88, en ese verano mi madre me llevó al médico de cabecera", explica el periodista, que cuenta que a los 20 años tuvo un intento de suicidio: "La vieja compañera ya me había nominado". "Cuando oía la palabra futuro, lloraba o me daban ganas de llorar", lamenta Anxo, que recuerda una fase en la que sentía como que le habían clavado "una botella rota en el pecho": "En lo más, sentirte un poco muerto, porque la depresión tiene un poco de antesala de la muerte".

Afirma que es muy duro vivir con depresión durante 30 años, tanto para él como para su entorno. "La depresión es una secuestradora, te secuestra el cerebro y lo pone a trabajar en tu contra", explica Anxo Lugilde, que afirma que el cerebro te dice "que eres una mierda y no sirves para nada". Además, cuenta cómo "iba al psicólogo a escondidas": "La depresión es la enfermedad de la vergüenza".