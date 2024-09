Jesús Planillo, párroco de Cascante, vinculó la disminución de fieles en la Iglesia con el aumento de la población musulmana y criticó las facilidades otorgadas por los poderes públicos a los inmigrantes, provocando una reacción entre los asistentes. "Es un punto de vista parecido al de Ayuso pero repartiendo más hostias aún", destaca Dani Mateo en el plató de El Intermedio al analizar las polémicas palabras de este párroco.

"Reescribió las bienaventuranzas y dijo que 'bienaventurados sean los pobres de África, porque de ellos serán todas las paguitas de España'", ironiza el presentador en el vídeo principal de esta noticia, donde muestra algunas de estas polémicas palabras del párroco. "Los poderes públicos dan toda clase de facilidades a los inmigrantes, que me parece muy bien, pero, ¿y los nacionales?", preguntó el párroco en plena misa, donde los presentes comenzaron a murmurar indignados y él les mandó callar: "No, no quiero que habléis, que estamos en la Iglesia".

Dani Mateo, que no da crédito, sigue ironizando imitando al cura: "No quiero que habléis, estamos en la Iglesia, aquí solo se abre la boca para comer el Cuerpo de Cristo y mi discurso racista". "Lo mismo se le había subido la sangre de Cristo a la cabeza", destaca El Gran Wyoming.