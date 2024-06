Al margen de "la imitación de Fernando Fernán Gómez que está haciendo Yolanda Díaz", Dani Mateo muestra cómo en la política "indie, la local, la de proximidad" sí que se insulta "a lo bestia". Es el caso del presidente del PSOE de Calasparra, Murcia, Francisco Moreno, que ha llamado "atrasados mentales" a los votantes de derechas.

"Por si alguien se sentía ofendido, Francisco Moreno especifica que lo que quería llamarles es gilipollas", aclara Dani en el vídeo sobre estas líneas, que ironiza con que "para que luego se hagan bromitas con que el acento murciano no se entiende. Esto se ha entendido perfectamente".

Desde el PSOE de Calasparra se han disculpado asegurando que los comentarios no tenían la intención de dañar a nadie y que el presidente está muy arrepentido. "Él no quería llamara a nadie gilipollas, en todo caso agilipollados mentales", bromea el colaborador de El Intermedio, que comenta que Moreno "no se identifica como zurdo, él te mete con la zurda, con la diestra y con lo que haga falta".