Frente al mal rollo y las amenazas de los políticos, Dani Mateo reivindica "compadrear entre distintos y disfrutar de todos los españoles" que, en este caso, es la música española. Es lo que han hecho el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

"Uno del PP, otro del PSOE; uno de derechas, otro de... Toledo", comenta Dani en el vídeo sobre estas líneas al ver a los dos celebrando los 40 años de la casa de Castilla-La Mancha de Sevilla. En un momento, Moreno se arranca a cantar el himno de Andalucía, mientras Page, a su lado, permanece quieto.

"Page es manchego, así que ha decidido hacer de molino", comenta el colaborador, a lo que añade que "está ahí plantado y si no se ha puesto a dar vueltas, lo mismo es porque no le han preguntado por la ley de amnistía". Por ello, Dani concluye que "la música amansa a las fieras, porque el rato que ha estado ese coro rociero cantando, Page no ha rajado de Pedro Sánchez".